В Иркутске состоялась творческая встреча Behance portfolio review 18:18, 25 мая 2018 г.



От Токио до Москвы - одновременно по всему миру, в том числе в Иркутске. В областном центре прошла творческая встреча под названием Behance portfolio review. Дизайнеры, иллюстраторы, фотографы, архитекторы и программисты встречаются, чтобы пообщаться, прослушать мастер-классы и узнать для себя что-то новое. Что такое юзабилити, как часто нужно менять брендинг, как преодолеть творческий кризис и не сбиться с правильного пути - с такими лекциями сегодня выступили специалисты в своей сфере.

Артем Шеленговский, организатор Behance Portfolio Review: На мероприятие собрались дизайнеры, иллюстраторы, все творческие люди, кто занимается 3D, делает сайты. Также мы пригласили конкретно уже специалистов, работников студий, руководителей. То есть у нас сейчас не только студенты и те, кто учится, но и специалисты.

Рустам Кутубаев, спикер: Я хочу рассказать, как сделать свой продукт, чтобы он был простой. Скорее всего, у вас будут возникать какие-то идеи, сложные, на первый взгляд, и с помощью каких-то моих советов вы можете найти верный путь и сделать свой проект простым.

Впервые в Иркутске подобное мероприятие состоялось два года назад. И с каждым годом участников становится все больше.