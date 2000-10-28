Акция по посадке леса в Иркутске состоится при любой погоде 17:56, 25 мая 2018 г.



Акция пройдет уже завтра на Синюшиной горе. Добровольцы придут на площадку, даже если пойдет дождь. Внезапное похолодание не помешало им и сегодня, когда они готовили саженцы для посадки.

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Меньше чем через сутки эти деревья переедут на новое место. Впрочем, забирают их совсем не из питомника. Это поворот в село Баклаши. Все, что выросло на обочине, собирались вырубить. Так всегда происходит с деревьями вдоль дорог и рядом с линиями электропередач. Так что добровольцы решают сразу две проблемы: спасают молодой лес от вырубки и готовят для масштабной посадки саженцы сосны и березы. Здесь больше трех тысяч. "Мы выкапываем саженцы максимально аккуратно, стараемся не повредить корни ни боковые, ни основной. Помещаем ком с землей в мешковину, чтобы вся земля, которая была около корней, сохранилась. Тогда приживаемость очень большая, у нас всегда 90-95%. Это очень большой результат", - рассказывает Вячеслав Вязьмин, доброволец.

Результат действительно впечатляет. За 6 лет эта команда спасла от исчезновения Кайскую рощу. Высадили 12,5 тысяч деревьев. Такое масштабное восстановление леса не могло произойти без помощи иркутян. Их за все время акции набралось больше четырех тысяч. Добровольцев на эту посадку, в новом месте, тоже много. Уже более семисот. Те, кто узнал об акции только сейчас, тоже могут поучаствовать. Помощников ждут в 11.00 на автопарковке возле реабилитационного центра (ул. Маршала Конева, 86, дополнительный ориентир – жилой дом, ул. Маршала Конева, 78). "С собой нужно взять обязательно ведро, мы все равно планируем полив. Я не думаю, что дождик будет проливной. Мы хотим максимально снизить риск неприживаемости наших растений, поэтому используем все нюансы. И лопату. Лопата штыковая, которая хорошо копает. Часть лопат у нас есть, но не знаю, хватит ли на всех", - сообщила Наталья Еремеева, директор благотворительного фонда "Подари планете жизнь".

Кстати, в самой Кайской роще еще остался небольшой участок работ. Туда направят две команды во главе с профессионалами. Остальные волонтеры сделают первый шаг по восстановлению леса на Синюшиной горе.

Кстати, редакция программы "Новости" тоже участвует в этой акции. Приходите высаживать новые деревья вместе с нами.