Значком "Альпинист России" наградили четырех иркутских школьников 17:48, 25 мая 2018 г.



Юные покорители снежных вершин. Значком "Альпинист России" наградили четырех иркутских школьников. Все они курсанты военно-патриотического клуба "Рысь". Альпинистскую подготовку получали несколько лет, в том числе в учебном центре "Эдельвейс" детского лагеря "Ангасолка". На теоретических занятиях изучали географию, историю, расположение горных массивов в мире. На практике учились вязать узлы, ходить в связках, лазить по скалам, провешивать перила. Высшим достижением, которое и позволило получить значок, стало покорение весной этого года пика Аршан. Его высота 2,5 тысячи метров. Маршрут, по которому прошла группа, относится к категории сложности 1Б.

Анастасия Серебренникова, курсант военно-патриотического клуба "Рысь": Мы поднялись, у всех радость: ура, мы покорили эту вершину! Но когда мы начали спускаться, пришло осознание, где мы, что мы делаем вообще, там маленькая тропинка и карнизы, то есть снег наваленный. И получается, с тропинки сойдешь и упадешь. Было страшно.

Григорий Скаллер, президент федерации альпинизма г.Иркутска: Им приходится принимать самые главные решения за себя и за своего напарника по связке, за всю группу. Они всегда должны быть готовы к любым неожиданностям, им придется в случае чего спасать себя и друг друга.

За год в учебном центре "Эдельвес" получают начальную альпинистскую подготовку несколько сотен школьников. Для многих горы становятся любовью на всю жизнь. А значок "Альпинист России" - это не только память о покоренном пике, но и стимул добиваться новых вершин.