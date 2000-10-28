Праздник "Ура, каникулы!" пройдет в областном центре в День защиты детей 17:29, 25 мая 2018 г.



"Ура, каникулы!" - на праздник с таким названием приглашают иркутян 1 июня, в День защиты детей. В сквере имени Кирова развернутся интерактивные площадки, пройдут мастер-классы, ролевые игры и, конечно, концертная программа. Цель - представить все дома творчества Иркутска, рассказать о разных кружках и секциях.

Хочет ребенок заниматься в цирковой студии или в кружке юных техников, петь в хоре или играть в баскетбол, 1 июня можно будет не просто познакомиться с руководителями направлений, но и записаться, не дожидаясь нового учебного года. А родителей пригласят высказаться. "Дискуссионные площадки по экологическому образованию, по патриотическому образованию, где могут родители высказать свое мнение, пожелание, которое для нас не формально, а очень ценно. Потому что не за горами начало учебного года, и мы бы хотели, чтобы наши учреждения дополнительного образования на самом деле работали для ребенка и на ребенка", - сказал Александр Костин, начальник департамента образования администрации г.Иркутска.

Концерты и игровые программы в честь Дня защиты детей пройдут во всех городских округах. А вечером в музыкальном театре имени Загурского зрителей ждет гала-концерт фестиваля "Байкальская звезда". Номинации "Музыкальное творчество", "Хореография" и "Цирковые номера" будут посвящены теме "Дружат дети всей страны!".