В музее "Тальцы" праздник Святой Троицы отметят в традициях Древней Руси 17:25, 25 мая 2018 г.



Любители народных гуляний готовятся к празднику Святой Троицы. Этнографический комплекс "Тальцы" тоже не останется в стороне. В музее представят новую программу мероприятий. Как отмечали праздник в Древней Руси, узнала съемочная группа программы "Новости".

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Здесь бережно сохраняют русские традиции. Женщины плетут венки, поют народные песни. Мужчины тоже не сидят без дела: косят траву и обрубают ветви для украшения избы. Главный атрибут торжества - береза. Она как символ жизни и надежный оберег от невзгод, болезней и ссор. С ней связан и один из самых древних обрядов. К празднику дерево "завивают": заплетают ветви, скручивают листву, украшают лентами или бусами. И в "Тальцах" Святую Троицу обещают встретить в традициях древней Руси. "Во всех играх и народных забавах могут поучаствовать как маленькие, так взрослые. Кроме того, можно поучаствовать в Троичном ходе и завивании березки, кумлении над ней и даже топлении березки. То есть полностью как это раньше проходило, можно как раз и увидеть. Кроме того, у нас будут на территории проходить различные мастер-классы, работают гончары, берестяной промысел, приедут кузнецы. Это все можно посмотреть и поучаствовать", - рассказывает Елена Стрекалина, заведующая отделом организации культурно-просветительских мероприятий архитектурно-этнографического музея "Тальцы".

Издавна в этот день девушки загадывали суженого и желали выздоровления родственникам. Мужчинам при проведении обряда находиться рядом было запрещено. На Руси Троицу начали праздновать через три столетия после Крещения Господня. Праздник стал одним из любимых православных торжеств и тесно соединился с народными традициями. В музее "Тальцы" гостей ждут в воскресенье, 27 мая. "На праздник, на Троицу, так как он веселый и доброжелательный, нужно приходить с хорошим настроением. Если ты придешь с хорошим настроением, то и тебе будет хорошо, и всем окружающим. Так что нужно от души погулять в этот праздник", - сказал Владимир Тихонов, директор архитектурно-этнографического музея "Тальцы".