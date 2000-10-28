"Пушистое счастье": стеснительная собака Кира ждет своих хозяев 17:17, 25 мая 2018 г.



Своих хозяев ждет новое пушистое счастье из приюта для собак "Ной-Поводог". Сейчас в нем содержится около 200 бездомных животных. У каждого из них своя грустная история. И сегодня наш сюжет о собаке Кире. Она, как и любой бездомыш, мечтает о любящих хозяевах.

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Вы когда-нибудь видели стеснительную собаку? Так вот Кира именно такая. И на любом конкурсе она получила бы первое место по застенчивости. Но при этом собака безгранично ласковая. Правда, ей нужно дать время для адаптации, и тогда она покорит вас своей преданностью. Если она привыкнет к человеку, который заслужит ее доверие, то будет прекрасным компаньоном для прогулок и просто другом. Кира игривая, но в тоже время спокойная и сдержанная, приучена к поводку. Совершенно его не боится и прекрасно гуляет рядом. А еще Кира обожает купаться.

Кира молодая и изящная собака, ей примерно три года. Она привита, стерилизована. В еде неприхотлива. Весит около 20 кг, среднего роста. Кира способна охранять территорию. Но при этом совершенно неагрессивна. Когда Кира получит в достатке ласку и любовь хозяев, то раскроется и отблагодарит в ответ своим доверием. Всю информацию по этой собаке вы можете получить по телефону: +7(999)422-44-44 или на сайте приюта noi38.ru