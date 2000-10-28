Девятилетнему Матвею Никитину срочно требуется помощь 14:51, 25 мая 2018 г.



Ухудшение здоровья каждый день. Девятилетний Матвей Никитин страдает редким генетическим заболеванием – лейкодистрофией. Спасти маленького иркутянина может пересадка костного мозга, и в Израиле уже нашли донора. Операция дорогостоящая, семье срочно требуется помощь.

К cожалению ваш браузер не поддерживает HTML5 видео в WebM с VP8 или MP4 с H.264.

Изучает буквы Матвей вместе с мамой. Девятилетний мальчик очень старается, хотя зрение уже подводит, да и координировать движения все сложнее. Ребенок не может ходить, с трудом говорит и запоминает. А родился Матвей абсолютно здоровым: любил бегать и танцевать, рассказывал стихи. Неожиданно в 2,5 года начал терять координацию. И с каждым днем состояние мальчика ухудшается. "У него идет атрофия глазного нерва обоих глаз, сидеть он под 90 градусов практически не может, у него, видимо, все мышцы атрофированы на спинке, и ползать уже ему плохо", - рассказывает Екатерина Задорожная, мама Матвея.

Шесть лет постоянных обследований, консультации десятков врачей, в том числе заграничных, не приносили результата. Единственное, что сказали родителям, всему виной генетическое прогрессирующее заболевание, даже не известно, какое именно. Пять операций, три из которых на позвоночник, практически не улучшили ситуацию. Но семья не сдавалась, Матвея водили в специализированный детский сад и школу. Только весной этого года ребенку установили диагноз - лейкодистрофия, то есть разрушается оболочка нервных окончаний. Помочь остановить регресс поможет трансплантация костного мозга. Врачи из Израиля готовы провести такую операцию и уже нашли донора. "Нам становится все хуже и хуже. И чтобы остановить этот процесс, чтобы хотя бы на этой стадии у нас остановилось, нам нужна эта операция, без этой операции мы не сможем дальше жить, развиваться", - говорит Екатерина Задорожная.

Операция и реабилитация стоят почти 19 миллионов рублей. Сумма для семьи неподъемная. Помочь Матвею может каждый.

Мобильный банк 89834038340 Задорожная Екатерина Николаевна

Реквизиты банка для рублевых переводов

Банк получателя Доп..офис N8586/0379

Кор/счет банка 30101810900000000607

БИК банка 042520607

Счет получателя 40817810318355640988

ФИО получателя Задорожная Екатерина Николаевна

Для валютных переводов

SWIFT-code SABRRU66

Наименование банка Доп.офис N8586/0379

Местонахождение банка г.Иркутск, ул. Нижняя Набережная , д.10

Счет получателя 40817810318355640988

ФИО получателя Задорожная Екатерина Николаевна