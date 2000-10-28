Иркутского пенсионера мошенники обманули на 70 тысяч рублей 14:45, 25 мая 2018 г.



Мошенники придумывают все новые способы обмана своих жертв. 77-летний иркутянин по собственной доверчивости лишился 70 тысяч рублей. Он и не думал, что покупка лекарства на одном из сайтов может лишить его сбережений.

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В прошлом году Альберт Кулик купил в интернете лекарство. Мужчина надеялся с помощью препарата поправить здоровье. Спустя полгода в январе 2018-го ему позвонил якобы следователь полиции. "Вы приобретали такой препарат? Да! Так вот он оказался фальсификатом. Задержаны мошенники, у них большие деньги арестованы на счетах. А вам полагается компенсация. В размере 450 тысяч рублей", - рассказывает Альберт Кулик.

Но вот чтобы получить компенсацию, нужно заплатить 27 тысяч за регистрацию обращения. Мужчина, не раздумывая, перевел деньги. На следующий день ему позвонили якобы из банка и попросили еще 90 тысяч, тогда компенсацию выплатят в полном размере. Таких денег у пенсионера не было. Он перечислил мошенникам почти половину требуемой суммы. На этом звонки прекратились. Через три месяца мошенники вновь вышли на связь. Поняв, что его во второй раз пытаются обмануть, мужчина обратился в полицию.

Сотрудники правопорядка констатируют: количество мошенников растет. Наиболее популярные схемы - это продажа несуществующих товаров и услуг на популярных сайтах, СМС с просьбой перевести деньги. Полиция выпустила специальную памятку-инструкцию, как не стать жертвой аферистов. "Убедительная просьба обращать внимание на эти листовки. В них мы попытались отразить максимально виды мошенничества и как им противодействовать. Обращаюсь к более молодым гражданам. Проводите так называемые профилактические беседы с вашими пожилыми родственниками. Особенно престарелого возраста", - сказал Андрей Жбанов, начальник полиции УМВД России по г.Иркутску.

Именно пожилые люди чаще всего становятся жертвами мошенников. По словам полицейских, преступникам легче обмануть доверие пенсионеров.