День славянской письменности и культуры отметили в Иркутске музыкальным флэшмобом 18:51, 24 мая 2018 г.



Песня, которая доносилась из всех уголков страны. День славянской письменности и культуры отметили музыкальным флэшмобом. В Иркутске, как и во многих крупных городах России, выступили хоровые коллективы. Одновременно они исполнили произведение "Гляжу в озера синие" Игоря Шаферана и Леонида Афанасьева.

В областном центре праздничную программу развернули в 130-м квартале. Акцию единого действия организовали дом народного творчества и региональное отделение хорового общества. Помимо этой композиции, в исполнении иркутских артистов прозвучали патриотические песни русских и советских композиторов и духовная музыка. В Иркутской области День славянской письменности и культуры проводят с 2014 года.