Два иркутских автобуса перевозили пассажиров без документов 18:46, 24 мая 2018 г.



Работу общественного транспорта проверили специалисты мэрии и инспекторы ГИБДД. Автобусы курсировали незаконно по 22 маршруту и составляли конкуренцию официальному перевозчику. На нарушителей составили административные протоколы. Теперь водителям грозит штраф в 5000 рублей. Владельца предприятия накажут на сумму в 200 тысяч. Были и другие серьезные нарушения, связанные с безопасностью пассажиров. Одна из маршруток вышла в рейс на стертой до корда резине.

"У нас за 2017-й год проведено порядка 130 рейдовых мероприятий с вынесением административных нарушений свыше 60 миллионов. Уполномоченным органов. Это УГАДН. А в 2018 году УГАДН уполномоченным органом вынесено уже административных предписаний на сумму 34 миллиона рублей", - сообщил Николай Лановенко, и.о. начальника управления транспорта комитета городского обустройства администрации г.Иркутска.

Тем временем каждый пассажир может пожаловаться на работу общественного транспорта в областном центре. С замечаниями можно обращаться в отдел пассажирских перевозок по телефону 52-00-39.