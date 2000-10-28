Чемпионат Сибирского федерального округа по дзюдо стартует в Иркутске 25 мая 18:01, 24 мая 2018 г.



В "Байкал-Арене" за медали будут бороться спортсмены Бурятии, Алтая, Тывы, Хакасии, а также Омской, Новосибирской, Кемеровской областей, Красноярского и Забайкальского краев. Самой многочисленной станет команда Иркутской области, в ее составе 12 женщин и 34 мужчины. Это, в том числе, члены сборной России. Для нашего региона дзюдо - базовый вид спорта. В копилке сборной немало наград с самых престижных турниров. Недавно братчанка Ирина Долгова стала чемпионкой Европы, бронзовые медали Кубков Европы завоевали пять иркутских спортсменов.