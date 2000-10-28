Около 500 машин и несколько тысяч зрителей отметили на острове Конный "Асфальтницу" 17:35, 24 мая 2018 г.



Красочное фестивальное шоу под рев моторов и визг тормозов состоялось в Иркутске во второй раз. "Асфальтница" - это своеобразная Масленица для автогонщиков, то есть прощание с зимними гонками и приветствие летнего сезона. Организовала праздничное мероприятие гоночная команда Drifttroopers при поддержке администрации Иркутска.

Городской парк технических видов спорта на острове Конный - это официальный спортивный объект для авто- и мотогонщиков. Площадка - это возможность дальнейшего развития этих видов спорта в Иркутске. "Она живет каждые выходные. За прошлые две недели машин три тысячи прошло. 9 мая, флешмобы, клубные мероприятия - много всего происходит. Несколько чемпионатов по дрифту будут, фестивалей несколько", - рассказал Михаил Кудрявцев, директор Иркутского городского парка технических видов спорта.

Городской парк технических видов спорта в Иркутске только развивается. На нем уже есть ученический полигон, дрифтплощадка, идет строительство трассы для кроссовых мотоциклов и джипперов.