На берегу Ушаковки в Иркутске появятся сквер, пляж и искусственный водоем 16:45, 24 мая 2018 г.



Новый сквер появится в Иркутске - на берегу реки Ушаковки. Детская площадка, пешеходный мост и даже пляж с искусственным водоемом - все это уже есть в проекте.

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Веселая команда Зверополиса высадилась в одном из дворов Иркутска и принесла с собой музыку и хорошее настроение. Праздник для окрестной детворы устроило "Управление капитального строительства г.Иркутска" в честь открытия своего нового офиса в жилом квартале "Предместье". "Это действительно большой микрорайон, микрорайон "Предместье", здесь будет построено 23 больших многоэтажных дома, будет сделан большой береговой сквер, кроме того, в планах предприятия построить мост на ту сторону, пешеходный мост, чтобы соединить два берега, правый и левый берега реки Ушаковки. Мы открываем совершенно новый отдел продаж, чтобы было удобней, комфортней, доступней получать заявки на приобретение квартиры, получать обратную связь о качестве квартир и вообще общаться с населением", - говорит Евгений Савченко, генеральный директор АО "УКС г.Иркутска".

Уже сейчас в микрорайоне много детей - семьи здесь молодые. А будет еще больше. В сквере, который появится на берегу Ушаковки, поставят беседки, оборудуют нестандартные детские площадки. А еще в проекте обустройство природного пляжа и искусственного водоема. Ведь жить на берегу реки должно быть удобно.