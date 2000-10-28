Выставка "Сиблесопользование" в Иркутске пройдет с участием международных экспертов 16:41, 24 мая 2018 г.



Новейшие передовые технологии в сфере лесовосстановления и лесозаготовки покажут в Иркутске. Выставка "Сиблесопользование" в 25-й юбилейный раз в областном центре пройдет в сентябре с привлечением международных экспертов. Организаторы договор о сотрудничестве подписали с зарубежным партнером.

Совместная работа, отмечают сегодня, обеспечит развитие лесного комплекса Иркутской области. И с этого года отраслевая площадка меняет название - SibWorldExpo. Спикеры обсудят с участниками и гостями выставки подготовку кадров, высокоэкологичную и глубокую переработку древесины. "У нас на сегодня в Иркутской области есть и передовые компании, и те, кто еще работает ручным способом, без научного подхода. Нам бы хотелось восполнить пробел, в том числе и при помощи организации такого мероприятия", - сказал Виктор Кондрашов, заместитель председателя правительства Иркутской области.

А сегодня в павильонах "Сибэкспоцентра" проходит выставка "Байкальская строительная неделя". Строительные технологии, оборудование, материалы и услуги представляют более 100 компаний из Иркутска и области, Бурятии, Красноярска, Новосибирска, Хабаровска, Москвы, Санкт-Петербурга, Минска.