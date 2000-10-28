Красноярские хирурги совместно с иркутскими проводят операции по устранению деформации стопы 16:37, 24 мая 2018 г.



Поделиться опытом. В Иркутской областной больнице сегодня за операционным столом хирурги из Красноярска. Вместе с нашими специалистами они корректируют деформацию стопы. Раньше такие оперативные вмешательства в регионе проводили только в одном центре - федерального подчинения. Но сейчас очередь на лечение существенно снизится.

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С шишкой на большом пальце ноги Марина Старцева жила много лет. Женщина пыталась решать проблему со здоровьем самостоятельно: носила обувь со специальными стельками, болевые симптомы снимала мазями и компрессами. Но когда ходить уже стало невыносимо, оказалась на операционном столе. Откуда и предупреждает о последствиях всех любительниц носить модную, но неудобную обувь. "Обувь! Я просто считаю, что в молодости девушкам надо подумать хорошо, прежде чем надевать высокие каблуки и узкие носы. Это самая главная проблема", - сказала Марина Старцева, пациент.

По статистике такая патология чаще всего появляется именно у женщин. В прошлом году в новом отделении травматологии областной больницы провели десять операций по устранению деформации стопы. В 2018-м планируют сделать в два раза больше. Хирурги из Красноярска сегодня не только стоят за операционным столом, но и проводят лекции. Кроме того, те, кто не попал на саму операцию, могут посмотреть ее в режиме онлайн на экране в актовом зале. Деформация у стопы может быть как в передних, так и в задних отделах, и новые разработки хирургов позволяют все это успешно лечить. "Российское общество хирургов стопы и голеностопного сустава очень инновационные решения к этим проблемам находит. И на сегодняшний день есть современные импланты, разработанные именно нашими, отечественными хирургами, признанные во всем мире. И если раньше, лет десять назад, мы ездили учиться во Францию, то теперь французы ездят к нам учиться", - говорит Алексей Мыльников, врач травматолог-ортопед Красноярской краевой клинической больницы.

Хирурги отмечают: чем раньше провести оперативное вмешательство, тем лучше. Восстановление проходит максимально быстро. "Современные возможности хирургической коррекции позволяют пациентам на следующий день уже полностью наступать на ногу в специальном ботинке, но пациенты полностью себя обслуживают, они лишены какой-либо гипсовой повязки", - сообщил Руслан Дмитриев, заведующий травматологическим отделением Иркутской областной клинической больницы.

В среднем больничный у таких пациентов длится примерно месяц. После этого люди полноценно могут приступить к работе.