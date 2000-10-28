Иркутский "Зенит" на домашнем поле сыграет с "Сахалином" 14:36, 24 мая 2018 г.



Сегодня футболисты иркутского "Зенита" принимают чемпиона дивизиона "Восток" - команду "Сахалин". Матч начнется на стадионе "Труд" в 18.00. Игры первенства России по футболу сезона 2017-18 годов подходят к завершению. Матчи команд второго дивизиона проходят в рамках единой спортивно-социальной акции "Страна, живи футболом!". Заключительный матч сезона иркутский "Зенит" проведет 27 мая. В этот день также на стадионе "Труд" иркутская команда сыграет со "Сменой" из Комсомольска-на-Амуре. Начало в 17.00.