Заслуженный артист России Степан Догадин отмечает творческий юбилей 14:33, 24 мая 2018 г.



Судьба счастливого артиста: почти 30 лет в родном театре, десятки ярких ролей, любовь зрителей. А за всем этим большая работа. Заслуженный артист России, актер Иркутского драматического театра Степан Догадин сегодня отмечает юбилей. О любви к родному городу, лучших на свете театре и зрителях, профессии и жизни, знаковых ролях он рассказал съемочной группе программы "Новости".

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Этот голос для иркутских зрителей родной. А его обладатель вот уже 27 лет - для многих любимый артист. Впервые роль Ермолая Лопахина в чеховском "Вишневом саде" Степан Догадин сыграл в 25 лет. Тогда это была роль на вырост, вспоминает артист. А спустя годы судьба снова свела с Лопахиным в новом спектакле. Так гений Чехова стал путеводной звездой артиста, который считает эти роли знаковыми. Хотя есть и больше семидесяти других. Вот, например, Михаила из "Последнего срока" по повести Распутина актер называет родным. Говорит: у нас много общего. Эта работа принесла артисту награду "За лучшую мужскую роль" на фестивале "Золотой Витязь".

Степан Догадин закончил Иркутское театральное училище в 1991, и с тех пор он артист Иркутского драматического. Хотя приглашали в другие театры и города, свой родной Иркутск променять на них не смог. Здесь он обрел свое актерское счастье, здесь ему, как сам говорит, повезло с режиссерами и лучшим на свете зрителем. "Зрители - это всегда какие-то определенные люди. Это те люди, которые вдруг тебя узнают на улице. Те люди, которые цветы дарят, те люди, которые пишут мне в социальных сетях, с которыми мы делимся впечатлениями, я очень им благодарен. На протяжении всех 27 лет, которые я отработал в театре, они были всегда рядом. И поэтому огромное им спасибо! Пусть они в меня верят, а я буду стараться", - признается Степан Догадин, заслуженный артист России.

Вся жизнь проходит в театре. Вот он - белый генерал Хлудов, который с остатками белой армии отчаянно сопротивляется красным. Жестокий, несчастный, потерявшийся в тумане гражданской войны, вынужденный бежать из России и навсегда потерять ее.

А завтра это Кочкарев из гоголевской "Женитьбы", или Борис Годунов в масштабном спектакле "Царь Федор Иоаннович".

Следующим вечером трогательный и смешной Робер в комедии "Ужин по-французски". И в этих перевоплощениях нет ничего сверхсложного, уверен актер. "Нет ничего такого сложного в принципе, что делает артист драматического театра, чего бы не сделал обыкновенный человек. Одно дело, что есть какое-то внутреннее ощущение веры и правды. Когда один человек может поверить, а вот другого человека этому надо учить. И некоторых нельзя научить поверить в предлагаемые обстоятельства. Вот это самое сложное. А сколько вы текста учите! А я говорю: а как пианисты все это учат? Я на Мацуева смотрю, а он еще и без нот играет. Как это все можно выучить? Просто человек, любой человек способен на очень многое", - считает Степан Догадин.

День рождения артист встречает на работе. На сцене спектакль "Поминальная молитва" - театральная легенда по пьесе Григория Горина. И роль отца большой еврейской семьи Тевье-молочника во времена гонения на евреев. "Никогда даже представить себе не мог, что я буду играть вдруг еврея, взрослого еврея. У меня никогда не было мечты сыграть Тевье. Хотя материал потрясающий. И вот когда мне предложили вдруг, мне, если честно, показалось, что тут где-то кто-то сошел с ума, видимо, когда предложили. Давай попробуем... И сейчас я благодарен, я с удовольствием играю эту роль", - рассказывает Степан Догадин.

В юбилей заслуженный артист России загадывает простые человеческие желания: служить любимому театру, своим зрителям и еще кое-что самое важное. "Самое главное, чтобы не было войны. И хочется очень сильно, чтобы люди начали друг друга слышать. Я не знаю, как они к этому подойдут, через Бога, через театр. Чтобы находили общий язык друг с другом. Просто жить. Мечта - жить дальше", - сказал артист.