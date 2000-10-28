В Иркутске на неделю наступит "Московское время" 14:22, 24 мая 2018 г.



На ежегодный "Фестиваль поэзии на Байкале" в июне приедут представители этого творческого объединения. Среди приглашенных Алексей Цветков - один из самых больших поэтов современности. О нем говорят: мастер уровня Бродского. В литературной группе "Московское время" он участвовал с 70-х годов ХХ века, в 75-м эмигрировал в США, сейчас живет в Израиле.

Кроме того, на фестиваль в Иркутск ждут других членов группы: Бахыта Кенжеева и Татьяну Полетаеву. Среди гостей поэты из Монголии и Грузии, а также Новосибирска, Рязани, Москвы и Санкт-Петербурга. С 10 по 17 июня жителей Иркутска и Ангарска ждут творческие встречи, концерты, презентации литературных проектов. "Любящих поэзию и пишущих самих у нас на самом деле очень много. Не все имеют возможность выйти на публику, кто-то пишет в стол, но люди интересуются, люди слушают, люди читают. Каждый год мы проводим мероприятие, где даем возможность почитать местным авторам, иркутянам, ангарчанам", - отметила Анна Асеева, член оргкомитета фестиваля поэзии на Байкале.

С отдельным концертом выступит известный автор и исполнитель песен Ольга Чикина. С 2016 года "Фестиваль поэзии на Байкале" носит имя Анатолия Кобенкова, который вместе с Евгением Евтушенко и придумал проводить такие поэтические встречи в Иркутске. Полную программу мероприятий можно найти на сайте фестиваля http://www.baikalpoetry.ru/