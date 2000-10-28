Этнический, гастрономический, экстремальный туризм и паломничество предложат гостям Иркутской области 14:19, 24 мая 2018 г.



Впереди начало туристического сезона. Иркутская область активно готовится к потоку как российских, так и иностранных гостей. Главное достояние региона, озеро Байкал, ежегодно посещают более миллиона человек. Но в Прибайкалье достаточно и других достопримечательностей. Сейчас индустрия туризма предлагает иные зоны отдыха, не связанные с Байкалом, как в глубинке, так и в областном центре. Такжеактивно развиваются северные регионы области. В 2018 году туроператоры готовы предложить гостям области разные направления: этнический, гастрономический, экстремальный, сельский, оздоровительный, культурно-познавательный туризм и паломничество.

Екатерина Сливина, руководитель агентства по туризму Иркутской области: Тут надо сразу сказать, что в основном у нас турбизнес работает именно с территориями, прилегающими к озеру Байкал, мы понимаем, что нужно поток, который приходит в регион, более равномерно распределить по территориям, поэтому работу мы и начали.

Татьяна Короткевич, заведующая сектором туризма в управлении культуры, туризма и молодежной политики: Я думаю, что постепенно ситуация будет улучшаться и будет больше мероприятий каких-то именно событийных, важных для туристов как готовый турпродукт. Чтобы турист приехал, прекрасно понимал, что, попадая сюда, он знает инфраструктуру, все детали, и его впечатления здесь были положительные.

В связи с увеличением потока туристов, а в 2017 году он составил 1,5 миллиона человек, встают вопросы и обеспечения их безопасности и предотвращения фактов реализации услуг, не отвечающих требованиям законодательства. В этом вопросе Иркутская область также ведет активную работу.