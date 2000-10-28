За ночь цена на бензин в Иркутске выросла еще на 40 копеек 14:11, 24 мая 2018 г.



Почти один рубль прибавил в цене литр бензина за последнюю неделю. Только за прошедшую ночь ценники на АЗС обновили в большую сторону на 40 копеек. Теперь литр 92-го обходится покупателям в 40 рублей 70 копеек. Но водители научились тормозить рост цен. Как, расскажем в следующем материале.

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Русский народ запасливый и привык при каждом кризисе покупать впрок сахар, соль, спички и муку. В этот раз цены на бензин вызывают не тревогу, а уже панику. И все чаще на автозаправках встречаются люди с канистрами. Кто знает, может быть, уже завтра топливо будет стоить 50 рублей.

- Сумасшедшие цены на топливо. Сорок рублей литр - это ни в какие ворота! Солярка 43 уже, 44. Живем на нефти, нефть продаем, а ездим на таком топливе. И качество тоже желает лучшего.

- Вы считаете эту цену обоснованной?

- Нет. Потому что акцизы берут за дорогу и с машины берут налоги - получается, вдвойне платим.

Если учесть, что за ростом цен на топливо обычно взлетает и стоимость продуктов, то получается, что рядовые граждане платят уже не вдвойне, а втройне. Автолюбители связывают столь стремительный скачок со вчерашней новостью о том, что правительство России планирует понизить акцизы на топливо с 1 июля этого года. А значит, бензин и дизель подешевеют на 1-2 рубля за литр. Поэтому производители, трейдеры и розничные сети, скорее всего, успевают фиксировать прибыль и поднять планку, чтобы после понижения акцизов ценники застыли на комфортной для них отметке.

Вызывает подозрение то, что цифры на всех заправках города меняются в большую сторону одномоментно и на одинаковую величину. Нет ли здесь сговора, спросили мы в антимонопольной службе. "Иркутскнефтепродукт", "Крайснефть", "Омни" - у них даже есть определенное опережение мелкооптовой цены по сравнению с розничной ценой. То есть она уже выше той розничной цены, которая сейчас на заправках установлена. Поэтому организации вынуждены определенным образом планировать свою ценовую политику, в том числе на будущее", – прокомментировал Александр Кулиш, руководитель Иркутского УФАС России.

Повода для вмешательства антимонопольная служба не видит. Парадоксальная ситуация: бензин, который делают в Иркутской области, за пределами региона продают дешевле, чем у нас.

- На нефти сидим, на газе сидим, а такой рост цен. Дальше к западу они дешевле: и бензин, и солярка. Все намного дешевле. А почему мы сидим с такими ценами?

- Для вас справедливой какая была бы цена за литр?

- Да хотя бы 34-36.

При подготовке к съемке очередного "бензинового" сюжета мы обратились к одному из крупнейших производителей нефтепродуктов в регионе с вопросом: почему бензин в Иркутске такой дорогой, ведь все нефтеперерабатывающие заводы находятся буквально в пригороде? И получили вот такой ответ - "без комментариев". Теперь всякий раз, когда у вас возникнет вопрос по поводу цены бензина в Иркутске, вы знаете, что себе ответить.