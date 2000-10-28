В Иркутской области задержали мужчину, мошенничеством разбогатевшего на 8,5 миллионов рублей 18:25, 23 мая 2018 г.



Авто-афера на 8,5 миллионов рублей. В Иркутской области задержали мошенника, который несколько лет обманывал людей по всей стране. 39-летний мужчина предлагал своим жертвам приобрести аукционные иномарки из Японии и Южной Кореи.

Для этого он основал две фирмы, которые занимались покупкой, переправкой в Россию и доставкой машин в Иркутск. Сначала необходимо было оплатить стоимость договора - от 15 до 30 тысяч рублей. А затем под разными предлогами и дополнительные расходы. Например, услуги таможни. Так злоумышленник разбогател на 8,5 миллионов рублей, он обманул 12 человек. Это жители Иркутской области, Красноярского края, а также Якутска, Читы и Саратова. Своих машин они так и не дождались. "Органами следствия было окончено расследование уголовного дела еще в 2016 году, однако он скрылся перед тем, как ему судом было выдвинуто наказание. И два года скрывался от органов полиции, от судебных органов. И в этом году его вновь сотрудники полиции задержали", - сообщил Юрий Ильенко, сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области.

Теперь автомобильному аферисту грозит до 10 лет лишения свободы.