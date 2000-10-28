28 человек погибли в этом году на Восточно-Сибирской железной дороге 17:17, 23 мая 2018 г.



Забрались на вагон с углем и получили удар током. 15-летний подросток погиб, его друг сейчас в больнице. Так закончились игры на станции "Гончарово" Шелеховского района. 28 человек погибли в различных происшествиях в этом году на Восточно-Сибирской дороге, в том числе двое детей. Перед каникулами школьникам вновь напоминают простые правила, которые помогут сохранить здоровье и жизнь.

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Быть рядом с проводами, по которым ходят электровозы, можно только на учебном полигоне. Здесь электричества нет. В жизни же такая близость станет смертельной, рассказывают школьникам. Даже не прикасаясь к проводам, может появиться электрическая дуга. А напряжение есть даже во временно отключенных сетях. Ток коварный. Его не слышно, не видно, на железной дороге напряжение в 100 раз больше, чем в розетке. Как усвоили урок школьники, тут же проверяют. "Я узнал, что нельзя в принципе приближаться на два метра к проводам, на 8 метров к проводам оголенным, которые лежат оторванные. Также я узнал, что нельзя приближаться к поезду движущемуся на пять метров. Я расскажу своим братьям, сестрам, одноклассникам, которые сейчас не присутствуют", - говорит Игорь Бутаков, ученик школы №55.

На страшных реальных кадрах школьникам показали, что хватает три минуты, чтобы даже защитный костюм сгорел на человеке. Но люди продолжают переходить пути в неположенном месте, а дети играют на железной дороге. И там же гибнут. За год десятки человек. Самые частые травмы и смертельный исход от такой забавы. "Подростки, ребятишки, дети поднимаются на вагоны. Это самый частый пример. Стоят на станциях и при приближении к частям попадают под напряжение. Больше всего опасность - это города. Самые травмоопасные города на железной дороге по электробезопасности - это Иркутск и Улан-Удэ", - предупреждает Илья Фесак, главный инженер дирекции энергообеспечения.

Особенное внимание уделяют ученикам, школы и дома которых находятся возле железой дороги. Летом риск получить травму увеличивается, а значит, правила должны знать все.