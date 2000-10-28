Колесо обозрения в Иркутске планируют запустить на следующих выходных 16:28, 23 мая 2018 г.



Как рассказал генеральный директор компании-подрядчика Артем Тыгенов, готовность аттракциона сейчас составляет 90%. Работать колесо будет с 10.00 до 22.00. Озвучили и стоимость входного билета. Для взрослых это 300 рублей, для детей - 250. Для сравнения: в Новосибирске цена за один круг 200 рублей, в Кирове - от 150, в Москве на ВДНХ – 850, а в парке Горького - 150. В Улан-Удэ тоже 150. В Челябинске - 180. Столько же платят в Красноярске. А в Сочи прокатиться на колесе обозрения стоит 450 рублей.