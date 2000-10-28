Опасные тополя на улицах Иркутска заменят на молодые липы и ясени 16:26, 23 мая 2018 г.



Озеленение областного центра продолжают. Первый этап - формовочная обрезка и санитарная вырубка - уже закончился. Теперь растениям нужен уход и правильная поливка. Но в городе еще остались места, где деревья необходимо убирать полностью.

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Старый тополь на остановке "6 поселок ГЭС" исчезает с зеленой карты Иркутска. Его, как и другие ветхие деревья на объездной в Юбилейном, обязательно уберут. Это часть комплексного обновления дороги. Скоро сюда придут рабочие. А пока другой подрядчик подготавливает территорию.

Чтобы вырасти до таких размеров, дереву понадобились десятки лет. А вот убирают старожила всего за пару часов. И хоть выглядит он вполне свежо, специалисты точно установили: тополь засыхает. Убрать одно дерево стоит 5 тысяч рублей. Здесь и в других частях города спиливают только те деревья, у которых есть дефекты. "Работы по валке хорошего, здорового дерева невозможны в связи с тем, что подрядчику было выдано задание именно с результатом ранее проведенной инвентаризации, которая проводилась специализированной организацией в 2017 году. Аварийность у нас как раз заключается в том, что на красивом хорошем стволе может иметься на высоте 2-3 метров или у основания ствола глубокое дупло, что может стать причиной падения дерева при усилении ветра", - объясняет Ольга Григорьева, заместитель начальника отдела благоустройства городской среды администрации г.Иркутска.

После дорожного ремонта зеленую зону обязательно восстановят. Как это произошло на улице Трилиссера. Несколько лет назад там приводили в порядок проезжую часть. Для этого также убрали старые деревья. Их место заняли молодые вязы и черемуха. "Эти деревья здесь высажены уже в 2016 году. В 2017 году приживаемость была 90%. Но выживаемость этих деревьев после того, как у нас люди обращаются с нашими насаждениями, составляет где-то 75%", - сообщила Татьяна Иванова, начальник цеха озеленения МУПЭП "Горзеленхоз".

Впрочем, новые деревья и кустарники высадят не только взамен спиленным. Работу запланировали на главных городских магистралях. Это улица Декабрьских Событий, Октябрьской Революции, Карла Маркса. А также на улицах Красный Путь и Муравьева. Всего укоренят более 500 саженцев. А еще рабочие, наконец, избавят город от пней. Деньги на выкорчевку также предусмотрели в бюджете.