Трех жителей Байкальска спасли в тайге в предгорьях Хамар-Дабана 16:18, 23 мая 2018 г.



Двое молодых мужчин и женщина во вторник отправились в район станции "Мурино" за черемшой. Вечером они позвонили домой и рассказали, что заблудились. Родственники сразу обратились в полицию.

На место отправилась группа полицейских и спасателей. Благодаря устойчивой связи заблудившихся удалось по ориентирам вывести на просеку линии электропередач. Днем их обнаружили и доставили домой. В то же время в районе поселка Никола на Байкале нашли другую сборщицу черемши. 57-летняя женщина пробыла в лесу три дня. Она пила воду из ручья, что помогло продержаться без еды. Сегодня женщина встретила в лесу еще одного сборщика черемши, он и указал дорогу. Несмотря на пережитое, чувствует себя пенсионерка хорошо.