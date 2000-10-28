Как используют инвестиционные гранты крестьянско-фермерские хозяйства Иркутской области 15:49, 23 мая 2018 г.



Перевести сельхозтехнику на газ. Такую возможность предложил рассмотреть губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Ведь оптовая цена на дизельное топливо с прошлого года возросла почти на 30%. Пока держаться на плаву фермерам помогают гранты. На какие цели идут эти деньги, расскажем далее.

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Вот так выглядит современное зернохранилище. Вместо амбара трехслойные полиэтиленовые рукава. Технология для наших условий необычная, но сам метод не новый, его уже давно используют на Юге России и зарубежом - в Аргентине и Бразилии. Из плюсов, прежде всего, стоимость и мобильность. Хранение одной тонны зерна в таком мешке стоит всего 15 рублей. Продукция находится в анаэробной среде: в плотные рукава не попадает воздух. Кроме того, зерно удобно делить на партии и сорта. "Само по себе хранение не дорогостоящее, но очень эффективное. У нас нет ни зерноскладов, ни больших емкостей для хранения. Для нас это, конечно, выход. И, думаю, для многих крестьянско-фермерских хозяйств это выход", - отмечает Вячеслав Лизин, руководитель крестьянско-фермерского хозяйства.

Крестьянское хозяйство в селе Буреть - одно из самых крупных в районе. В 2016-м оно стало участником инвестиционного проекта по направлению "производство зерна". Деньги по такому же проекту, только в направлении "развитие молочного животноводства" получили и в селе Олонки. Здесь построили молочную ферму и доильный зал. Молочное поголовье - 600 коров черно-пестрой породы. В планах его увеличить.

И еще одна территория развития находится в деревне Морозова. Ферма работает по направлению молочно-мясного скотоводства. Два года назад хозяйство получило грант на развитие в размере 10 миллионов рублей. Своих денег вложили столько же.

Молочное фермерство - сейчас одно из приоритетных направлений развития. Нормы потребления молока в регионе ниже рекомендуемых, но и для их обеспечения приходится закупать продукцию. "Нам еще много предстоит сделать в ближайшие годы, чтобы молоком и молочной продукцией полностью себя обеспечивать. Пока мы, к сожалению, вынуждены завозить. Я думаю, что варианты решения этой задачи есть, в том числе и государственно-частное партнерство, и вот эти гранты - федеральные и областные. То, что мы начали, - это правильное направление, но, я думаю, раз в пять надо увеличивать темпы", - сказал Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

В 2018-м на развитие молочного животноводства в регионе предусмотрено почти четыреста миллионов рублей. Государственные субсидии, федеральные и областные, ежегодно получают больше тысячи фермеров. Как показала практика, результаты такая поддержка дает в первые же годы.