Как используют инвестиционные гранты крестьянско-фермерские хозяйства Иркутской области
Перевести сельхозтехнику на газ. Такую возможность предложил рассмотреть губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Ведь оптовая цена на дизельное топливо с прошлого года возросла почти на 30%. Пока держаться на плаву фермерам помогают гранты. На какие цели идут эти деньги, расскажем далее.
Вот так выглядит современное зернохранилище. Вместо амбара трехслойные полиэтиленовые рукава. Технология для наших условий необычная, но сам метод не новый, его уже давно используют на Юге России и зарубежом - в Аргентине и Бразилии. Из плюсов, прежде всего, стоимость и мобильность. Хранение одной тонны зерна в таком мешке стоит всего 15 рублей. Продукция находится в анаэробной среде: в плотные рукава не попадает воздух. Кроме того, зерно удобно делить на партии и сорта. "Само по себе хранение не дорогостоящее, но очень эффективное. У нас нет ни зерноскладов, ни больших емкостей для хранения. Для нас это, конечно, выход. И, думаю, для многих крестьянско-фермерских хозяйств это выход", - отмечает Вячеслав Лизин, руководитель крестьянско-фермерского хозяйства.
Крестьянское хозяйство в селе Буреть - одно из самых крупных в районе. В 2016-м оно стало участником инвестиционного проекта по направлению "производство зерна". Деньги по такому же проекту, только в направлении "развитие молочного животноводства" получили и в селе Олонки. Здесь построили молочную ферму и доильный зал. Молочное поголовье - 600 коров черно-пестрой породы. В планах его увеличить.
И еще одна территория развития находится в деревне Морозова. Ферма работает по направлению молочно-мясного скотоводства. Два года назад хозяйство получило грант на развитие в размере 10 миллионов рублей. Своих денег вложили столько же.
Молочное фермерство - сейчас одно из приоритетных направлений развития. Нормы потребления молока в регионе ниже рекомендуемых, но и для их обеспечения приходится закупать продукцию. "Нам еще много предстоит сделать в ближайшие годы, чтобы молоком и молочной продукцией полностью себя обеспечивать. Пока мы, к сожалению, вынуждены завозить. Я думаю, что варианты решения этой задачи есть, в том числе и государственно-частное партнерство, и вот эти гранты - федеральные и областные. То, что мы начали, - это правильное направление, но, я думаю, раз в пять надо увеличивать темпы", - сказал Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.
В 2018-м на развитие молочного животноводства в регионе предусмотрено почти четыреста миллионов рублей. Государственные субсидии, федеральные и областные, ежегодно получают больше тысячи фермеров. Как показала практика, результаты такая поддержка дает в первые же годы.