Иркутяне вновь просят снести памятник Колчаку 14:37, 23 мая 2018 г.



В этот раз иски в суд подали 26 человек. Они требуют демонтировать монумент, а также мемориальную доску в здании вокзала станции "Иркутск-Пассажирский" и надпись на фронтоне здания Иркутского областного краеведческого музея. Напомним, в прошлом году первым в судебные органы по этому вопросу обратился Юрий Федоров. По его мнению, Колчак – преступник и военный интервент. Тогда Кировский районный суд Иркутска не принял иск адвоката. Ответчиком по новому иску выступают городская мэрия и областное правительство. Заседание пройдет в середине июня.