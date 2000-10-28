"Праздник чистоты" стартует на Байкале 26 мая 14:35, 23 мая 2018 г.



От Ольхона до Слюдянки. Территория уборки - это побережье всего Байкала со стороны Иркутской области. В этом году "Праздник чистоты" начнется на заливах Малого моря с 26 по 31 мая. А со 2 по 7 июня волонтеров ждут в местности Шара-Тогот. Затем на Ольхоне, далее в поселке Бугульдейка. В общей сложности с мая по август пройдет 10 массовых акций.

Около пяти тысяч волонтеров примут участие в очистке берегов озера от мусорных куч и свалок. Каждый из выездов будет продолжаться 5 дней. Многие волонтерские команды уже сложились в постоянном составе. "Они работают серьезно, то есть мы не выезжаем на 2 часа поработать. У нас рабочий день, бригадиры, дисциплина - все строго. Соответственно, у нас и фронт работ достаточно большой. Мы убираем достаточно много. У нас раздельный сбор: стекло, пластик, металл и общий мусор", - сообщила Надежда Николаева, организатор акции "Праздник чистоты".

В этом году поддержку "Празднику чистоты" окажут сотрудники МЧС. Организаторы отмечают: работа волонтеров дает свои плоды. Например, на Ольхоне стало намного меньше мусора. В среднем по 50 грузовиков вывозят каждый год. Отвозят отходы на специальные полигоны.