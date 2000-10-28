ОНФ заинтересовался точечной стройкой в иркутском микрорайоне Первомайский 14:31, 23 мая 2018 г.



Точечной стройкой в микрорайоне Первомайский в Иркутске заинтересовался общероссийский народный фронт. В начале мая мы уже рассказывали, как жильцы пытались остановить возведение высотки по соседству с рощей и жилым комплексом.

Подрядчик пригнал на небольшой участок машины, которые начали рыть котлован. При этом территорию не огородили, техника ездила прямо по двору. С этой стройкой, как выяснилось, люди борются уже несколько лет. 18-этажку собирались возводить еще в 2008-м. Но передумали. И вот сейчас строительство вновь хотят возобновить. Подрядчик говорит, что все разрешительные документы у него есть. Как получилось, что дом будут строить на месте детской площадки, пока непонятно. "Общероссийский народный фронт возьмет под контроль эту ситуацию. Сегодня же сделаем запросы в мэрию. На основании чего выданы вот эти документы? Юристы поработают на предмет того, является ли это запрещенной на сегодняшний день точечной застройкой", - сообщил Анатолий Стрельцов, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Иркутской области.

Сегодня на встрече представители ОНФ пообещали жителям поддержку и посоветовали идти до конца и даже обращаться в суд.