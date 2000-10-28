В городе Вихоревка общественную баню топят могильными венками 14:27, 23 мая 2018 г.



На заднем дворе общественной бани местные жители обнаружили целую свалку ритуальной атрибутики с местного кладбища. Старые венки собраны в несколько больших куч. Видео сняли очевидцы.

В социальных сетях жители Братского района жаловались на неприятный запах в воздухе. Они подозревают, что таким образом руководство муниципального предприятия экономит на топливе для печей и попросту сжигает в них мусор. Также на заднем дворе обнаружили оборудование для обустройства детских площадок и лавочки. Содержит местную свалку, кладбище, баню и отвечает за обустройство дворов одна и та же организация. За хранение на территории венков предприятию грозит штраф в размере 250 тысяч рублей.