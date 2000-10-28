Последствия разлива нефтепродуктов в Ангару в Усолье-Сибирском устранили 14:25, 23 мая 2018 г.



В городе сняли режим чрезвычайной ситуации. Об этом официально заявляет региональное управление МЧС России. Собранную эмульсию, а также три тонны загрязненного грунта и сорбента вывезли для утилизации. На трубе установили заглушку. А для того чтобы вредные вещества не попадали в реку, отсыпали две дамбы. Напомним, с 17 мая в Усолье утечку нефтесодержащей жидкости устраняли 25 человек и 3 единицы техники. Она попадала прямо в Ангару. Площадь нефтяной пленки достигла 300 метров. Сейчас угрозы жителям и водозаборам нет. Спасатели продолжают отслеживать ситуацию.