Территория около села Мамоны превратилась в свалку 14:23, 23 мая 2018 г.



Как превратить природные красоты в помойку в кратчайшие сроки? Ответ на этот вопрос знают жители села Мамоны. Берега местных водоемов завалены мусором. Когда сельчане научатся беречь окружающую среду и какие меры предпринимают власти, расскажем далее.

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Широко раскинутые поля, цветущая черемуха и свежий воздух. Таким красочным могло быть это место в селе Мамоны. Но этот сюжет не о красоте природы. Пейзаж этих мест играет на контрасте с огромной свалкой бытового мусора. Здесь и ботинки, и битые бутылки, и хозяйственные отходы. Все это - результат человеческого равнодушия. Некогда живописное место захламили мусором. Теперь вдоль берега водоема плавают пластиковые пакеты, бутылки, пустые пачки. А под деревьями уютно расположились самые неожиданные вещи: от гниющих предметов хозяйственного быта до рваной мягкой мебели.

А это вторая незаконная свалка, уже на въезде в Мамоны. Появилась она совсем недавно. Раньше здесь было пастбище для домашнего скота. А сегодня этот пустырь превратился в пригородную помойку. В январе под видом снега на поле стали сгружать тонны мусора. Неприятный сюрприз обнаружили весной, когда все растаяло. "Как мы видим, здесь очень много различного пластика, и сейчас подходим к несанкционированной свалке, идет сильный трупный запах. То есть, возможно, вывозят животных, или не знаю.. Кто там, мы не стали искать", - говорит Татьяна Сахаровская, житель села Мамоны.

Сгружают мусор здесь и местные жители, и предприятия, и даже те, кто просто проезжал мимо. Для кого-то это способ сэкономить: не платить за утилизацию на полигоне. А некоторым и вовсе лень донести пакет с отходами до мусорного бака. Марина Толмачева обратилась в многочисленные инстанции с просьбой провести проверку. "Все структуры задействованы, ответы получены в установленный срок, но результата нет. Понимаете, ну кто-то должен нести ответственность за это безобразие. Привлечь внимание общественных организаций, каких-то госструктур, ответственных за уборку свалок", - считает Марина Толмачева, житель села Мамоны.

В местной администрации разводят руками: территория частная. Предполагали, что участок будут использовать под строительство. Но, по всей видимости, никакой стройки на пустыре не намечается: ограждений нет, техника не работает, а арендатор и вовсе не отвечает на звонки. "Правообладателю земельного участка выписали предписание, которое до конца мая должно быть исполнено. Именно освобождение земельного участка от нагромождений, то есть отходы, мусор, строительный мусор. Мы ожидаем до конца месяца", - сообщила Лаура Калинникова, заместитель руководителя технической группы по юридическим вопросам администрации Мамонского МО.

Нарушителя обяжут выплатить штраф и вывезти весь мусор с участка. И, может быть, Мамоны вновь обретут живописный и красочный вид. Ведь природа в отличие от человека мусорить не умеет.