Баяндаевский район погряз в свалках 14:17, 23 мая 2018 г.



14 нелегальных мест скопления мусора обнаружила прокуратура. Общая площадь территорий, куда активно свозят отходы, около 140 тысяч квадратных метров. Три свалки в самом райцентре. Прокуратура направила требование срочно организовать вывоз мусора. Еще 11 свалок в муниципальных образованиях. Иски с требованием к местным властям ликвидировать незаконные свалки направили в суд. Также районная администрация не принимает мер по вывозу отходов несанкционированной мусорки на седьмом километре автомобильной дороги "Баяндай-Еланцы-Хужир".