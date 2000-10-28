Литр бензина может сбросить в цене сразу два с лишним рубля 14:15, 23 мая 2018 г.



Удешевление прогнозируют буквально через месяц, к 1 июля. Цены на топливо, когда они вновь подскочили по всей России, забеспокоили даже чиновников. В правительстве страны долго говорили. А вот к чему пришли? Эти прогнозы и топливное настроение в Иркутской области - в следующем материале.

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Каждый второй водитель в шоке. Рост цен на бензин в апреле стал самым высоким с начала года. Дизель и самый ходовой 92-й в Иркутской области за год выросли в стоимости почти в полтора раза за тонну. Не ожидали такого скачка цен и фермеры региона. Они точно уверены: такое подорожание неминуемо скажется на стоимости готовой продукции. "Это огромные деньги. Мы бы хотели, чтобы для нас, фермеров, какую-то скидку делали, иначе становится страшно даже подумать", - говорит Иван Григорьев, глава фермерского хозяйства.

И только когда на заправках уже стало не найти бензин дешевле 40 рублей, в правительстве России вдруг очнулись. Видимо, даже чиновникам такое "недешевое" топливо ударило по карману. "Правительство сейчас думает, как выпустить постановление, чтобы акцизы снизить: на три тысячи - дизельное, на две тысячи - ГСМ. Акцизы убрать на три рубля или на четыре. Этот процесс пошел", - сказал Евгений Москвичев, глава комитета по транспорту и строительству Государственной Думы ФС РФ.

Эксперты говорят, если же акцизы не снижать, цена литра 92-го и дизельного топлива на заправках вполне может достигнуть 50 рублей. Ну, а то, что в Москве решили этого не допустить, - своего рода поблажка от нового сформированного правительства. К тому же не исключено, что снижение акцизов придаст в целом экономике определенное оживление. "Тем более цена на нефть растет. Цена на бензин имеет тенденцию к повышению, а снижение акцизов компенсирует, а если еще и снизить цены на бензин, это будет вообще прекрасно", - отмечает Виктор Чебунин, экономист.

Экономисты предполагают, что снижение акцизов, если оно все-таки состоится, как нам обещают в федеральном правительстве, придется как ни крути компенсировать. А вот за счет чего? Это пока вопрос. Впрочем, удара стоит ждать по самому больному, например, продуктам питания.