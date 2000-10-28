На проект по сохранению исчезающего дубровника выделено 250 тысяч рублей 18:20, 22 мая 2018 г.



250 тысяч рублей выделил фонд поддержки "Озеро Байкал" на проект по сохранению дубровника - птицы, которая находится под угрозой исчезновения. Грант позволит закупить современное оборудование для исследования. Местом работ выбрана дельта Селенги, где массово гнездятся эти пернатые.

Ученые планируют устанавливать на птиц датчики освещенности, что позволит определить их местонахождение с точностью до 100 километров. Для получения информации с датчика птицу необходимо будет отловить повторно. За последние 30 лет численность дубровника постоянно снижается. Нависла угроза исчезновения вида как в Прибайкалье, так и из мировой фауны в целом. Проект позволит принять меры по сохранению этих птиц.