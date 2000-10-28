Барельеф Валентина Распутина появится в Иркутске 18:07, 22 мая 2018 г.



Монумент уже готов, сегодня его представили в музее писателя. Авторы произведения - иркутские художники Аркадий и Наталья Лодяновы. А вот где установят композицию, еще предстоит решить.

Есть несколько вариантов: оставить произведение в интерьере музея, поместить его во дворе или на фасаде дома. Также рассматривают возможность установить композицию в фойе научной библиотеки имени Валентина Распутина. Барельеф художники создавали почти полгода из полимерных материалов. Как говорят сами мастера, задача перед ними стояла непростая. "Нам очень важно было, чтобы он был похож. Конечно, важнее всего нам было наше отношение к нему, к творчеству, его внутренне состояние, внутренне напряжение. При этом чтобы не перейти в какой-то шарж, сарказм", - отметил Аркадий Лодянов, заслуженный художник России, автор барельефа.

Создавали барельеф по фотографиям писателя. Немалую роль в творческом процессе сыграло личное знакомство авторов скульптуры с Валентином Распутиным.