Празднование Дня города в областном центре продлится с утра до позднего вечера 18:00, 22 мая 2018 г.



Массовый заезд велосипедистов станет новшеством празднования Дня города в Иркутске. Его отметят 2 июня. В 11.30 колонна стартует от площади у цирка и проедет до сквера Космонавтов, это недалеко от Глазковского моста. А после, с двух часов дня, центр города займут участники праздничного шествия.

Заявки подали больше 130 команд. Все вместе они пройдут под девизом "Иркутск - город спортивный". Детали проведения праздника обсудили сегодня на заседании оргкомитета. "Мы с вами подняли очень высокую планку проведения празднования Дней города, из года в год поддерживаем эту традицию. В этом году я хотел бы, чтобы мы с вами так же точно отработали максимально эффективно. Поэтому прошу максимально активно включиться в работу тех, кто еще не включился", - сказал Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

Программа для детей в День города начнется в 11.00 на острове Юность. Там же выступит цирковой дуэт из Франции "Fil a retorde". Еще один гость праздника - репер Luxor - выйдет на сцену в 18.30. Его выступление состоится на площади у памятника Александру III. Послушать музыку можно будет и в сквере Кирова. Главную сцену установят на площади графа Сперанского. В 19.00 стартует концерт "С Днем Рождения, Иркутск!". Кроме известных иркутских коллективов, там выступит джазмен Игорь Бутман и репер Тимати. А затем, в 22.45, начнется праздничный салют на нижней набережной. Сразу после него горожане смогут разъехаться по домам. Общественный транспорт будет работать до часу ночи.