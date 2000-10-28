Сотрудники ГИБДД призывают иркутских водителей снять тонировку со стекол 17:52, 22 мая 2018 г.



Снять тонировку, чтобы избежать аварий. Оперативно-профилактическое мероприятие провели сотрудники ГИБДД в Иркутске. Каждые две недели тонировке уделяют особое внимание в регионе. За 4 месяца 6,5 тысяч водителей сняли пленки со своих стекол.

По техническому регламенту покрытие должно пропускать не меньше 70% света. Это касается лобового и передних стекол. В помощь сотрудникам ГИБДД специальный прибор, который измерит светопропускную способность. Если она не соответствует нормам, водителю предложат тут же снять тонировку. "Стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента, ограничивают видимость с места водителя, что может явиться причиной дорожно-транспортного происшествия", - подчеркнул Александр Васянкин, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции по Иркутской области.

За нарушение предусмотрен штраф 500 рублей. Если водитель не готов снять пленку на месте, то в течение 10 дней он должен показать автомобиль сотрудникам ГИБДД уже без тонировки. Иначе аннулируют регистрацию машины, государственные знаки будут считаться в розыске, и при следующей остановке у нарушителя изымут свидетельство о регистрации автомобиля.