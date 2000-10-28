В Иркутске мужчина пытался убить жену на глазах собственных детей 17:33, 22 мая 2018 г.



В Ленинском районе Иркутска в одном из частных домов 60-летний мужчина в ходе ссоры выстрелил из ружья в жену и укрылся от полиции в доме. В соседней комнате были дети 4 и 5 лет.

На место прибыли силовики и оперативники. В ходе переговоров мужчину удалось уговорить отпустить несовершеннолетних. Спустя три часа злоумышленник сдался сам. У него изъято гладкоствольное оружие. Супруга с ранением груди госпитализирована в тяжелом состоянии. Дети находятся у родственников. Сейчас с задержанным работают следователи. Ему вменяют статью "Покушение на убийство". Известно, что ранее к уголовной ответственности он не привлекался. Мужчина объяснил, что на столь радикальный поступок его толкнула ревность.