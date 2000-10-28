В Иркутске провели инвентаризацию деревьев: центральные улицы остались без зелени 14:30, 22 мая 2018 г.



Не зеленый город. В областном центре проредили деревья. Иркутяне сомневаются в качестве работ. Считают, что многие насаждения можно было сохранить. Какие растения больше не имеют права украшать центральные улицы? И появятся ли на их месте новые? В ситуации разбиралась съемочная группа программы "Новости".

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Вместо раскидистой зелени пеньки. В городе начали формовочную обрезку и санитарную вырубку деревьев. Эти фото, сделанные на улице Карла Маркса, молниеносно попали в социальные сети. Иркутяне с беспокойством комментируют происходящее.

- Карла Маркса вся в обрубках стоит.

- Ехал по Декабрьских Событий на днях и понять не мог, что за ощущения странные. Потом дошло: все тополя стали пеньками до середины ствола. Без крон деревьев улица смотрится совсем по-другому.

- Очень жаль! Улицы города все печальнее и печальнее выглядят без деревьев и газонов. Хочется верить, что у администрации города, кроме плана по сносу аварийных деревьев на центральных улицах, есть или скоро появится план по озеленению города!

- У нас бы с такой оперативностью вывески убирали на этой же улице.

В мэрии объясняют: в Иркутске провели инвентаризацию деревьев. Специалисты определили, какие насаждения нуждаются в формовочной или санитарной обрезке, а какие, старые или сухие, представляют опасность. "То, что у дерева есть здоровая листва, - это не является признаком того, что дерево не является аварийным. То есть если у дерева имеются наклоны, если у дерева имеется глубокое дупло, повреждения механическое, которое может дать такие последствия, что при сильном ветре дерево может упасть, преломиться и повредить или здание, или пешеходов, или проезжающие мимо машины", - поясняет Ольга Григорьева, заместитель начальника отдела благоустройства городской среды администрации г.Иркутска.

От некоторых деревьев остались только пни. Часть насаждений лишили кроны. Это первый этап комплексной ревизии. Только на улице Карла Маркса полностью ликвидируют 11 тополей. Пилами поработали на улицах Чехова, Декабрьских Событий, Октябрьской революции. Специалисты обещают: взамен старых деревьев обязательно появятся новые. Саженцы посадят ранней осенью. Крупные, не менее двух с половиной метров в высоту. Тем временем иркутяне делятся своими предложениями, как должна выглядеть зеленая инфраструктура города.

- Я бы хотела, чтобы стояли деревья вот с такой круглой шапочкой. Вот такие вот кругленькие. Ну, оформленные. Ствол и такой вот шар. А это, конечно, ужасно. Просто ужасно. И зелени тут, конечно, не хватает.

- Рябину надо сажать, калину. Красивые они и цветут хорошо.

- Должны быть, наверное, не тополя. Видите, что с тополями сделалось. Но должна быть, конечно, зеленая. Надо обязательно посадить.

- Чем больше зелени, тем лучше. Я так думаю.