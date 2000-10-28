Самосуд по-иркутски: попрошайку-обманщика избили перед видеокамерой 14:23, 22 мая 2018 г.



Самосуд или справедливое наказание за обман? Иркутское общество раскололось после того, как в соцсетях появилось видео, где неизвестный бьет ремнем попрошайку-обманщика. Самый частый вопрос в комментариях: зачем порку сделали публичной, то есть сняли на видео и выложили в интернет. Понесут ли участники конфликта ответственность?

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Самосуд по-иркутски. Трудно поверить, но тот, что с ремнем, считает себя благотворителем. Мужчина решил выпороть попрошайку, которому буквально несколько дней назад добровольно пожертвовал круглую сумму. Но в итоге оказался обманут. Деньги явно пошли на другие цели. "Я еду с ним в банк, снимаю денег с карточки, даю ему 40000, 30000 на билет и 10000 на дорогу, на еду. Неделя прошла. Пацаны его ловят. Он ту же самую историю рассказывает немножко с другими нюансами. Они ему: ну поехали в банк, денег снимем. Мы его на берег Ангары", - говорит мужчина.

И рука дающего не дрогнула. Теперь это видео появилось в соцсетях и разделило аудиторию на два враждующих лагеря. Одни утверждают, что благотворитель поступил по справедливости, другие - что люди начали скатываться в средние века и такое в цивилизованном обществе просто недопустимо.

Слова пользователей соцсетей нашли подтверждение. Этого попрошайку в боевой форме спецслужб уже неоднократно видели в различных местах Иркутска. Собирал он якобы на проезд и, судя по всему, зарабатывал неплохо.

Бородатый мужчина позиционирует себя как казак. Но в Иркутском казачестве любителя помахать ремнем по кадрам в соцсетях не опознали. И пояснили: такой вид наказания применяют, но только к равным, то есть к членам казачьего сообщества или членам их семей. Ну а с позиции российского гражданского законодательства происходящее на видео - преступление. "Люди совершают противозаконные действия, потому что если человек считает, что в отношении него было нарушено какое-то право, ему необходимо обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы, которые дадут правовую оценку. В данном случае потерпевший может стать подозреваемым, так как он совершил насильственные действия в отношении лица. Если уже тяжкий вред здоровью, либо вред здоровью средней тяжести причинен, то это, естественно, лишение свободы на срок до 5, до 10 лет", - прокомментировала Анастасия Зотт, адвокат.

Полиция разыскивает участников иркутского конфликта и надеется, что они добровольно придут, чтобы прояснить обстоятельства дела. "Нам нужно установить потерпевшего и возможных свидетелей и очевидцев и, естественно, лиц, которые принимали активное участие в нанесении телесных повреждений. После этого, поняв, какой вред здоровью гражданина был нанесен, установив все обстоятельства, которые тому послужили, сотрудники полиции смогут дать правовую оценку в рамках административного либо уголовно-правового законодательства", - сообщил Герман Струглин, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области.