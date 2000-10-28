В Иркутском районе разыскивают 57-летнюю женщину, пропавшую в лесу 14:15, 22 мая 2018 г.



Ушла за черемшой и не вернулась. 57-летнюю женщину ищут в Иркутском районе. В воскресенье утром Лидия Лузгина отправилась в лес у поселка Никола, ее сопровождали две собаки. До сих пор пропавшая на связь не вышла.

Ее ищут полицейские и спасатели. Накануне группа сотрудников МЧС обследовала лес на квадроциклах, сегодня поиски ведут с воздуха. Также привлекли кинолога с собакой, запустили беспилотные летательные аппараты. Полицейские не исключают: женщине в лесу могло стать плохо. Поиск осложняют гористая местность и полное отсутствие информации о маршруте пропавшей.