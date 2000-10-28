Надежда Колода выступит в финале юношеской лиги Европы по стрельбе из пневматического оружия 14:14, 22 мая 2018 г.



Иркутянка Надежда Колода в составе сборной команды России вышла в финал юношеской лиги Европы по стрельбе из пневматического оружия. Квалификационные соревнования лиги прошли в Хорватии. Сборная России заняла второе место, набрав 49 баллов, и гарантировала себе участие в финале. Причем как в стрельбе из пневматического пистолета, так и пневматической винтовки. Также турнир стал очередным этапом отбора для участия в первенстве мира.