Александр Лукин войдет в состав тренерского штаба юношеской сборной России по баскетболу 14:12, 22 мая 2018 г.



Наставник "Иркута" Александр Лукин получил приглашение в тренерский штаб юношеской сборной России по баскетболу. Он будет работать над нападением у сборной U18 (юниоры до 18 лет). Под руководством главного тренера Олега Акципетрова команда в июле примет участие сначала в международном турнире в Италии, а затем в первенстве Европы по баскетболу в Латвии. Подготовка к этим соревнованиям пройдет в тренировочных лагерях в июне-июле. Как отметил Александр Лукин, приглашение в сборную стало приятным сюрпризом, это вызов и ответственность.