"Зарядка со стражем порядка" прошла в областном центре 14:08, 22 мая 2018 г.



Пострелять из автомата, разобрать пистолет Макарова, примерить защитный костюм. Акцию "Зарядка со стражем порядка" провели в Иркутске. Мероприятие приурочили к 300-летию российской полиции.

Участниками стали десять команд государственного университета. Они преодолели комбинированную эстафету. Судьи отметили хорошую физическую подготовку студентов и даже предложили участникам стать сотрудниками правоохранительных органов. "У меня очень сильные эмоции, переполняют. Во-первых, это лес, во-вторых, очень много народу, интересный опыт, работа с автоматом, с бронежилетами и касками. Очень интересно", - поделилась Валерия Носкова, участница.

Студентов ждали показательные выступления бойцов отряда специального назначения "Гром". Силовики ликвидировали условных вооруженных бандитов на автомобиле. А затем спецназовцы на практике показали приемы защиты от вооруженного противника. Участникам эстафеты представили стрелковое оружие, а также специальные средства отряда "Гром".