В Иркутске появится музей трав и минералов 14:05, 22 мая 2018 г.



315 видов лекарственных растений насчитывает коллекция музея трав и минералов. Его открытие запланировано на начало июня в Иркутске. Сейчас заканчивают оформлять экспозиции. В собрании музея растения, которые признает официальная медицина, и те, которыми пользуются народные лекари.

Травами человек лечился с древности. В разных странах знают свои рецепты и способы применения лекарственных трав. О них подробно можно будет узнать на экскурсиях. "Наша задача - показать забытые и новейшие технологии здоровья. Поэтому мы здесь представили разные технологии. Начиная от аюрведы, медицины Китая и Тибета, как лечились на Руси. Мы собрали полную коллекцию трав России. И нашим посетителям мы дадим полную информацию, как лечились травами в древности и как можно это делать сейчас", - рассказала Татьяна Захарец, директор музея лекарственных трав и минералов.

Планируется, что в музее будут устраивать дегустации или мастер-классы. Например, один из них называется "Собери свой чай". Посетители узнают, как в сборе можно сочетать разные виды лекарственных растений. Еще одна интересная часть музея - это коллекция минералов. В ней представлены в основном сибирские камни.