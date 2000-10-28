Администрация Иркутска запустила цикл мероприятий для начинающих предпринимателей 13:58, 22 мая 2018 г.



Как открыть свой бизнес? Где найти информационную и финансовую поддержку? Администрация Иркутска запустила цикл мероприятий для начинающих предпринимателей. Сегодня открылась первая площадка под названием "Трансерфинг успеха".

В течение всего дня для участников будут идти лекции, мастер-классы. Эксперты дадут так называемую маршрутную карту и готовые рекомендации по продвижению бизнеса в соцсетях, организации и дальнейшей деятельности малых предприятий. Всего сегодня зарегистрировались около 150 участников. Десять самых активных из них получат индивидуальные консультации. "Мы планируем продолжить цикл таких встреч. Первое мероприятие послужит нам толчком. Мы получим отзывы и отклики молодых людей и сформируем дальнейшую программу встреч с ними и поддержки именно начинающих молодых бизнесменов", - сообщила Альфия Валиулина, заместитель мэра г.Иркутска.

Следующая площадка пройдет осенью. По словам самих участников, такие мероприятия - прекрасная возможность завязать полезные деловые знакомства и узнать последние тренды.