Экстрасенс поплатился автомобилем за якобы неверное пророчество 13:52, 22 мая 2018 г.



В Иркутском районе полицейские в короткие сроки раскрыли поджог иномарки. Ранее в дежурную часть обратился житель села Грановщина с заявлением о том, что во дворе его дома сгорела машина. В доказательство поджога представил кадры с камер видеонаблюдения.

Под подозрением оказался житель поселка Мишелевка. Известно, что ранее подозреваемый обращался к потерпевшему за получением услуг в сфере эзотерики. Он пытался найти родственника, который в прошлом году пропал без вести. За услуги экстрасенсу заплатили 5 тысяч рублей. "Он нагадал, что тот умер. Затем мы ходили к другим гадалкам, они сказали, что такого нет. Я и решил его напугать за то, что он людей обманывает", - объяснил задержанный.

Сейчас по факту возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание поджигателю до пяти лет тюрьмы.