Ущерб от крупного пожара в Иркутске составил десятки миллионов рублей 18:09, 21 мая 2018 г.



В обстоятельствах крупного пожара в Иркутске сейчас разбираются специалисты регионального МЧС. В воскресенье утром в Свердловском районе горел продовольственный склад. Площадь огня буквально за минуты возросла в сотни раз. А ущерб составил десятки миллионов рублей. Горячие споры возникли между соседями - хозяевами этих складских помещений. Основной вопрос: из-за кого убытки?

К cожалению ваш браузер не поддерживает HTML5 видео в WebM с VP8 или MP4 с H.264.

Вы видели, как горят десятки миллионов рублей? Примерно так. Пламя не щадя уничтожает продукцию продовольственного склада и кровлю самого здания. И если к приезду пожарных площадь пожара была триста квадратных метров, спустя час она увеличилась почти до восьми тысяч. Из прилегающего общежития экстренно эвакуировали около 50 работников продуктового склада.

Из-за шквалистого ветра есть угроза перехода огня на соседние постройки. Пожару присвоен повышенный уровень сложности. Бороться с огнем приходится сразу в нескольких местах. Огонь мгновенно переходит по вентиляционным шахтам и перекрытиям. Горит и соседний ангар с древесиной.

Пока пожарные отбивали от огня здание, под его окнами разгорались не менее жаркие страсти. Возник спор: кто виноват в причинах этого ЧП? Одни говорят, что пламя перешло с котельной деревообрабатывающего предприятия, накануне у них что-то горело. Руководство предприятия показало журналистам свой склад и ту самую котельную, на которую так сетуют пострадавшие от огня соседи. "Ничего не горело. Все чисто, сухо, как вы видите. Если мы сходим по предприятию, посмотрим, мы увидим результаты пожара. Котельная не горела", - сказала Лилия Зинурова, гендиректор ООО "Компания НБ".

Стало известно и о том, что накануне днем на территории огромного помещения, в котором соседствуют обе компании, уже было возгорание. Его удалось потушить своими силами. Прибывшие на место пожарные лишь удостоверились в отсутствии опасности.

Сейчас в причинах ЧП будут разбираться специалисты. Необходимо установить, что могло послужить воспламенению. Пожарные уверены лишь в том, что такого масштаба можно было бы избежать, будь в помещении противопожарные перекрытия. Тотальную роль сыграл и сильный ветер. "Это могла быть сварка, это может быть попытка отремонтировать кровлю путем использования открытого огня, так как это гудрон. Версий может быть много, пока мы говорим о двух: электротехническая и внесение источника огня", - сообщил Валентин Нелюбов, начальник ГУ МЧС России по Иркутской области.

Такую причину, как поджог, тоже не отрицают. А предприниматели подсчитывают убытки. С одной стороны это около 50 миллионов, которые, к слову, не застрахованы. Вторая сторона эти данные еще не озвучила.