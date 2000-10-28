В Иркутске проходит акция "Окно - опасность для ребенка" 17:37, 21 мая 2018 г.



Ребенок в комнате - закрой окно. Волонтеры Иркутска напоминают мамам и папам об опасности, которая подстерегает детей у распахнутого окна. Акция активно проходит в интернете. Но этого организаторам показалось мало, и они вышли на улицы города, чтобы лично рассказать родителям, как избежать детских трагедий.

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Годовалый малыш выпал из раскрытого окна в то время, пока его мать отлучилась по домашним делам. Шестилетний мальчик упал с пятого этажа, пока взрослые были на работе. Это случаи, которые произошли в Иркутской области за последнее время. Иногда родителям достаточно отвлечься на несколько минут. Дети получают серьезные травмы. Реанимация и месяцы на восстановление. Это в лучшем случае. С начала года жертвами распахнутых окон стали 10 детей. Одному медики не успели помочь. "Пострадавшими являются дети возраста от 10-11 месяцев до 4-5 лет. Ошибочным является мнение, что происшествия произошли в неблагополучных семьях. Как раз в абсолютном большинстве случаев это совершенно нормальные семьи, ответственные родители", - констатирует Герман Струглин, начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Иркутской области.

О страшных трагедиях родителям напоминают волонтеры. В Иркутске проходит акция "Окно - опасность для ребенка". Участники с плакатами вышли на бульвар Гагарина. Студенты медицинского вуза рассказывают мамам и папам о случаях травматизма, раздают листовки, в которых рассказывается, какие угрозы поджидают малышей дома и на улице из-за недосмотра взрослых. "Ребенок, который полез на окно, для него это просто игра. И проконтролировать ребенка, чтобы он не выпал, чтобы он в принципе не залез на это окно, - это только возможность взрослого. Есть очень много различных защитных приспособлений, чтобы ребенок постарше не смог сам открыть окно. Либо чтобы, если хочется открыть окно взрослому, то не полностью, а небольшую форточку", - говорит Ирина Хорошева, организатор акции "Окно - опасность для ребенка".

Параллельно акцию запустили в instagram. Подробности можно узнать по хэштегам #окноопасность или #детство_без_опасностей. Организаторы напоминают простые правила, которые помогут избежать трагедии: никогда не оставляйте окно открытым, если в доме есть ребенок. Не используйте антимоскитные сетки. Для детей они являются иллюзией защиты. Но на деле не выдерживают веса даже полугодовалого малыша. Установите на окно специальные блокираторы. Или открепите отверткой болты, на которые крепятся оконные ручки. Отодвиньте от окна всю мебель, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник. И самое главное - не оставляйте детей без присмотра даже на несколько минут.